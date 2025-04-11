«Вікторія» – «Прикарпаття». Анонс матчу Першої ліги

У п’ятницю, 11 квітня, стартує третій тур групи “Вибування”. Сумська “Вікторія” прийматиме івано-франківське “Прикарпаття” поблизу Черкас — на стадіоні НТБ ФК “ЛНЗ” у Геронимівці.

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу “Прикарпаття”.

Лідер групи проти шостої команди турнірної таблиці. Різниця між суперниками — сім турнірних очок.

Минулої неділі “Вікторія” втратила перемогу у Хмельницькому, пропустивши наприкінці гри з “Поділлям” (1:1). А до цього сумська команда поступилася “Буковині” у чвертьфіналі Кубка України (1:2).

“Прикарпаття” два стартові матчі весняної частини чемпіонату проводило в Івано-Франківську, де зіграло внічию з оновленою командою “Фенікс-Маріуполь” (0:0) і мінімально перемогло “Кремінь” (2:1).

до теми: Павло Децюк — арбітр матчу «Вікторія» – «Прикарпаття»

Недільну гру “зелено-жовті” завершували вдесятьох через необов’язкове вилучення Сергія Швеця, котрий пропустить найближчі матчі. У “Вікторії” ж дискваліфікований Дмитро Ульянов.

П’ятнична гра стане лише третьою в історії очних протистоянь суперників, які познайомилися між собою минулого сезону у групі “Чемпіонська”. Рік тому у Сумах через кілька повітряних тривог, з усіма накладками та перервами, команди зіграли найдовший поєдинок у Першій лізі – офіційно гра тривала 4 години та 45 хвилин.

13 квітня на стадіоні “Ювілейний” все вирішив єдиний м’яч Олега Коса, який холоднокровно реалізував вихід сам-на-сам – 0:1. Тоді йому асистував Василь Цюцюра, котрий вже через місяць на стадіоні “Рух” своїм потужним ударом буквально “прошив” голкіпера сумчан і приніс ще одну мінімальну перемогу – 1:0. Як буде цього разу — дізнаємось незабаром…