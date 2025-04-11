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Як франківцям передати посилку захисникам на фронт
Диван на коліщатках в темній вітальні

Як франківцям передати посилку захисникам на фронт

Автор: Олег Мамчур
11/04/2025 10:24
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В Івано-Франківську відкрили передсвятковий збір посилок для захисників на Запорізький, Донецький, Луганський, Харківський та Сумський напрямки.

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Приносити посилки можна до 16:00 14 квітня. Не можна передавати алкоголь та інші заборонені речовини, пише Правда.

Посилки збирають в Логістичному центрі на вул. Грушевського, 21 (вхід посередині – ГО «Спілка волонтерів Прикарпаття»).

На коробці треба вказувати два контактних номери телефону. Детальніше можна дізнатися за номером: 096 871 53 64.