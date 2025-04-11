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11 квітня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний сніг, місцями — налипання мокрого снігу, на дорогах — ожеледицю.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області на 11 квітня

Автор: Олег Мамчур
11/04/2025 09:52
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11 квітня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний сніг, місцями — налипання мокрого снігу, на дорогах — ожеледицю.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень — 4-6° тепла.
  • По області вночі прогнозують 0-5° морозу, вдень — 1-6° тепла.
  • На високогір’ї Карпат вночі температура коливатиметься від 5° до 10° морозу, вдень — 1-6° морозу.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви — 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри.