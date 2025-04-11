Дорожники повідомили про стан проїзду на дорогах Прикарпаття. ВІДЕО

Значні опади у вигляді снігу, сильні пориви вітру та хуртовини протягом минулої доби і вночі 11 квітня спричинили непросту ситуацію на дорогах Прикарпаття.

Як повідомили Правді у Службі відновлення в області, підрядники задіяли для розчищення від снігу та протиожеледної обробки доріг державного значення 34 одиниці спецтехніки. Проїзд дорогами забезпечений.

“Через сильні пориви вітру зафіксовано кілька випадків падіння дерев на проїзну частину доріг державного значення. Усі ці перешкоди підрядники прибрали та забезпечили проїзд. Снігопад не припиняється, тож закликаємо зважати на роботу спецмеханізмів. Ситуація на дорогах державного значення — під постійним контролем”, – кажуть у пресслужбі.

Наразі в області діє штормове попередження про ускладнення погодних умов. 11 квітня синоптики прогнозують, хмарно з проясненнями, помірний сніг, мокрий сніг, місцями – налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с. Температура повітря удень 4-6° тепла, у високогірних районах удень 1-6° морозу. Медико-метеорологічні умови 2-го типу, видимість на автошляхах 2-4 км.

Служба відновлення в області закликає учасників дорожнього руху бути уважними та обережними:

за можливості утриматися від далеких поїздок;

дотримуватись безпечної дистанції під час руху, особливо на слизьких дорогах.

У разі ускладнення дорожньої ситуації — телефонуйте: +38 067 400 60 80.