ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У жителя Франківщини, після укусу комара “оселився” підшкірний паразит
Диван на коліщатках в темній вітальні

У жителя Франківщини, після укусу комара “оселився” підшкірний паразит ВІДЕО

Автор: Ігор Василик
11/04/2025 09:08
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У жителя Івано-Франківської області виявили підшкірного паразита, який потрапив до організму через укус комара.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Випадок зафіксували у Долинській лікарні.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на КНП “Долинська багатопрофільна лікарня”. 

До лікарів звернувся чоловік 1989 року народження, колишній військовий, який понад 6 місяців мав дивний утвір під шкірою в ділянці передпліччя правої руки, що поступово збільшувався у розмірах.

Лікар-хірург призначив пацієнту УЗД м’яких тканин правого передпліччя, де було запідозрено гельмінтоз. Згодом чоловіка скерували до інфекціоніста. Після збору анамнезу, огляду, результатів додаткових методів обстеження виставлено діагноз – дирофіляріоз.

Пацієнту призначено протигельмінтну терапію та проведено видалення гельмінта хірургічним шляхом.

“Під час хірургічного втручання з руки дістали дирофілярію – паразита, що потрапляє до людини через укус комара й може жити під шкірою, в оці чи навіть у внутрішніх органах”, – йдеться у дописі.