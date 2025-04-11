У жителя Франківщини, після укусу комара “оселився” підшкірний паразит ВІДЕО

У жителя Івано-Франківської області виявили підшкірного паразита, який потрапив до організму через укус комара.

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Випадок зафіксували у Долинській лікарні.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на КНП “Долинська багатопрофільна лікарня”.

До лікарів звернувся чоловік 1989 року народження, колишній військовий, який понад 6 місяців мав дивний утвір під шкірою в ділянці передпліччя правої руки, що поступово збільшувався у розмірах.

Лікар-хірург призначив пацієнту УЗД м’яких тканин правого передпліччя, де було запідозрено гельмінтоз. Згодом чоловіка скерували до інфекціоніста. Після збору анамнезу, огляду, результатів додаткових методів обстеження виставлено діагноз – дирофіляріоз.

Пацієнту призначено протигельмінтну терапію та проведено видалення гельмінта хірургічним шляхом.