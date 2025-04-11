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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
11/04/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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11 квітня – 105 років від дня народження Богдана Бори (1920-1997, справжнє ім’я Борис Шкандрій), поета, українського діяча у Великобританії. Народився в с. Павлівка Тисменицького району (нині Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району);

– 70 років виповнюється Романові Жуку (1955), художнику, члену НСХУ, уродженцю с. Остриня Тлумацького району (нині Тлумацької міської громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.