В Карпатах лютують хуртовини, а температура повітря опустилася до 13 градусів морозу

На території Івано-Франківщини триває погіршення погодних умов. Погода швидше нагадує грудень чи січень, а ніж середину весняного квітня, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

На усій території Івано-Франківської області температура опустилася до 0 градусів, а землю вкриває густий лапатий сніг.

Фото Олег Нетецький

У високогір’ї Карпат погодні умови набагато екстремальніші, як у низовині. Тут температура повітря опустилася до 13 градусів морозу, а сніг настільки рясний, що майже повністю вкутав обсерваторію на вершині гори Піп Іван, що знаходиться у найвищому Чорногірському масиві.