В Карпатах лютують хуртовини, а температура повітря опустилася до 13 градусів морозу

На території Івано-Франківщини триває погіршення погодних умов. Погода швидше нагадує грудень чи січень, а ніж середину весняного квітня, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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На усій території Івано-Франківської області температура опустилася до 0 градусів, а землю вкриває густий лапатий сніг.
У високогір’ї Карпат погодні умови набагато екстремальніші, як у низовині. Тут температура повітря опустилася до 13 градусів морозу, а сніг настільки рясний, що майже повністю вкутав обсерваторію на вершині гори Піп Іван, що знаходиться у найвищому Чорногірському масиві.
Станом на 08:10, 11.04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер західний, 13-15 м/с, температура повітря -13°С, падає сніг, йдеться у повідомлені рятувальників, які несуть чергування на рятувальному пості в обсерваторії.