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В Карпатах лютують хуртовини, а температура повітря опустилася до 17 градусів морозу
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Карпатах лютують хуртовини, а температура повітря опустилася до 13 градусів морозу

Автор: Ігор Василик
11/04/2025 08:40
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ДІМ РІА
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На території Івано-Франківщини триває погіршення погодних умов. Погода швидше нагадує грудень чи січень, а ніж середину весняного квітня, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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На усій території Івано-Франківської області температура опустилася до 0 градусів, а землю вкриває густий лапатий сніг.

Засніжене поле взимку, гори на фоні.
Фото Олег Нетецький
Засніжена задня фара автомобіля взимку
Сніг на зелених гілках ялини взимку
Сніг на автомобільній поверхні взимку.

У високогір’ї Карпат погодні умови набагато екстремальніші, як у низовині. Тут температура повітря опустилася до 13 градусів морозу, а сніг настільки рясний, що майже повністю вкутав обсерваторію на вершині гори Піп Іван, що знаходиться у найвищому Чорногірському масиві.

Станом на 08:10, 11.04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер західний, 13-15 м/с, температура повітря -13°С, падає сніг, йдеться у повідомлені рятувальників, які несуть чергування на рятувальному пості в обсерваторії.