Через ремонтні роботи на Мельника, кілька франківських тролейбусів змінять свої маршрути

З п’ятниці 11 квітня із 08:00 години, і до завершення робіт 13 квітня 2025 року, в Івано-Франківську буде перекрито вулицю Мельника.

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У зв’язку із перекриттям зміниться рух кількох тролейбусів

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на комунальне підприємство “Електроавтотранс”.

Через перекриття вулиці Мельника тролейбуси курсуватимуть за таким маршрутом: