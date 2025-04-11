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Через ремонтні роботи на Мельника, кілька франківських тролейбусів змінять свої маршрути
Диван на коліщатках в темній вітальні

Через ремонтні роботи на Мельника, кілька франківських тролейбусів змінять свої маршрути

Автор: Ігор Василик
11/04/2025 08:21
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З п’ятниці 11 квітня із 08:00 години, і до завершення робіт 13 квітня 2025 року, в Івано-Франківську буде перекрито вулицю Мельника.

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У зв’язку із перекриттям зміниться рух кількох тролейбусів

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на комунальне підприємство “Електроавтотранс”.

Через перекриття вулиці Мельника тролейбуси курсуватимуть за таким маршрутом:

  • маршрут №6 курсуватиме за схемою: Вокзал – вул. Лепкого – вул. С. Бандери (без заїзду на вул. Мельника і Сахарова);
  • маршрут №7 рухатиметься від вул. Незалежності («Космос») по вул. С. Бандери (також без заїзду на вул. Мельника і Сахарова).