Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Віталія Нагорного

Івано-Франківська громада втратила на війні ще одного мужнього героя. Захищаючи Україну, поліг Віталій Нагорний із села Крихівці Івано-Франківської ОТГ.

Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда.іф. із посиланням на міського голову Руслана Марцінківа

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 11 квітня, об 11 год. від будинку Героя та продовжиться в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці.

О 12.30 годині – поховання Героя на Крихівецькому цвинтарі.