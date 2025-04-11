Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Віталія Нагорного

Івано-Франківська громада втратила на війні ще одного мужнього героя. Захищаючи Україну, поліг Віталій Нагорний із села Крихівці Івано-Франківської ОТГ.
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Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда.іф. із посиланням на міського голову Руслана Марцінківа
Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 11 квітня, об 11 год. від будинку Героя та продовжиться в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці.
О 12.30 годині – поховання Героя на Крихівецькому цвинтарі.
Вічна пам’ять полеглому Захиснику. Щирі співчуття рідним та близьким.