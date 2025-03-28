Що подивитись на вихідних: фільми та серіали 2024 року на реальних подіях

Фільми, що засновані на реальних історіях та подіях, користуються популярністю у “кіноманів” і не тільки.

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Тому Правда.іф пропонує подивитись ТОП-5 з них.

“Артуре, ти король”

Спортивна драма, заснована на реальній історії, що викладена у книзі Мікаеля Лінднорда, отримала на IMDb рейтинг 7. Стрічка принесла три премії, серед яких дві Family Film Award. Фільм зняв Саймон Селлан Джонс.

Це історія капітана команди з пригодницьких перегонів Майкла Лайта, до якого в його екстремальній подорожі на 700 км приєднався бродячий пес, прозваний Артуром. Це знайомство змінило їхнє життя і результат гонки…

У ролях: Марк Волберг (“Відступники”); Сіму Лю (“Асиміляція Кімов”); Джульєт Райленс (“Перрі Мейсон”).

“Звичайні янголи”

Фільм, який блог про кіно та телебачення A Art Tv Review назвав захопливою та зворушливою драмою, отримав на IMDb рейтинг 7,4. “Звичайні янголи” потрапив у топ-5 проектів на реальних подіях сервісу голосувань Ranker та сайту підбору фільмів Best Similar. Режисером картини став Джон Ганн.

Ця надихаюча історія розповідає про пересічну перукарку з маленького містечка, яка об’єднала цілу громаду, щоб допомогти багатодітному вдівцю врятувати п’ятирічну дочку, що потребує пересадки печінки…

Актори: Хіларі Суенк (“Малишка на мільйон”); Алан Рітчсон (“Реальні пацани”); Емілі Мітчелл (“Кажуть жінки”).

“Прекрасна гра”

Спортивна драма режисера Теї Шеррок має рейтинг IMDb 6,3. Цей фільм третій за популярністю у тематичному списку Ranker.

Це фільм про футбольну команду з Лондона, яка вирушає до Риму на першість світу серед безпритульних. У команди з’являється шанс гідно зіграти, коли до неї приєднується молодий талановитий нападник Вінні, який так і не змирився із втраченими перспективами та боїться розпочати нове життя. Сайт із кінооглядами Cinefied назвав фільм щирою історією про особистісне зростання та згуртування…

Ролі виконали: Майкл Уорд (“Головник”); Бекетт Хандлі (“Айван, єдиний та неповторний”); Біл Найї (“Реальна любов”).

“Тельма”

Комедію з елементами бойовика створив режисер Джош Марголін за своїм сценарієм. На створення фільму його надихнула історія власної 103-річної бабусі. На IMDb рейтинг фільму – 7.

Піддавшись на хитрощі телефонного шахрая, який видав себе за її онука, 93-річна Тельма Пост залишається без $10 тисяч. Не бажаючи миритися зі статусом жертви, бабуся вирушає на пошуки злочинця. Журнал про цифрові розваги Digital Journal зазначив, що завдяки чудовій акторській грі і захопливому сюжету фільм заслуговує на похвалу…

У ролях: Джун Скуібб (“Небраска”); Фред Хехінгер (“Пекельне літо”); Річард Раундтрі (Джо і Макс).

“Шоу суботнім вечором”

Історична драмеді отримала на IMDb рейтинг 7,1. Фільм, який приніс головні призи чотирьох кінофестивалів, премію Astra Award та 21 номінацію, зокрема й на “Золотий глобус”, зняв Джейсон Райтман.

Фільм розповідає про події, що відбувались у студії 11 жовтня 1975 року перед першою трансляцією шоу, яке назавжди змінило телебачення і продовжує виходити в наш час. Кінокритик Пітер Дебрюж із Variety називає цей фільм любовним листом американському телебаченню…

У головних ролях: Гебрієл Лабелль (“Фабельмани”); Рейчел Сеннотт (“Раніше я була смішною”); Корі Майкл Сміт (1985).