Студентка з Івано-Франківська ввійшла до числа 26 найкращих танцівників світу

16-річна Євгенія Розгоній з Івано-Франківська стала учасницею Dance World Cup Junior Dance Company, увійшовши до числа 26 найкращих танцівників з усього світу. Разом із командою вони вже влітку представлять спільний номер в Іспанії, інформує Правда.іф.

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Dance World Cup – це подія міжнародного масштабу. Торік у Празі участь у ній взяли 9 з половиною тисяч танцівників та вдвічі більше вболівальників. Цьогоріч світова першість відбуватиметься у місті Бургос в Іспанії. Світову прем’єру, яку представлять на гала-концерті, готують відомі хореографи Нейл Макмахон та Річард Уерлок. Саме під їхнім керівництвом і танцюватиме Євгенія Розгоній разом із 25 учасниками з різних країн.

Танцями дівчина займається з 5 років, а нині навчається у Фаховому коледжі Університету Короля Данила за спеціальністю «Хореографія». На Dance World Cup уперше поїхала в 2019 році, після того її запросили на майстеркласи у Великій Британії. Далі щороку брала участь у світовій першості, займаючи високі місця у конкурсній таблиці, а торік здобула золото. Відтак Євгенія Розгоній отримала запрошення на кастинг, за результатами якого формують склад трупи для виступу на гала-концерті. Студентка наполегливо готувалася, щоб у стислі терміни записати конкурсне відео.

«Коли мені сказали, що я пройшла, плакала від щастя, – розповідає Євгенія Розгоній. – Тренуюся по 12 годин на день. З 8:30 на парах у коледжі, а поза основними заняттями – весь час у танцювальному залі, аж до 9-ї вечора. Насправді я відчуваю велику відповідальність за те, що практично єдина з України братиму участь у підготовці цього номеру. Дуже щаслива, що маю можливість розвиватися і представляти свою державу на такому високому рівні, розвивати сферу культури і хореографії».

Постановка, яку підготує команда з 26 найкращих танцівників світу, закриє гала-концерт Dance World Cup. Щоб опинитися у такій компанії, потрібно витримати шалену конкуренцію. Але воно того варте – участь у дійстві відкриває широкі професійні можливості.

«Dance World Cup дає можливість успішним учасникам розвиватися і реалізувати себе на світових танцювальних сценах. А коли діти досягають високого рівня і перемагають на чемпіонаті світу, то зрозуміло, що вони бачать себе у цій професії, тож потрібно давати їм шанс показати себе з перспективою отримати у майбутньому гранти на навчання чи пропозиції роботи. Саме для цього й існує ця танцювальна компанія», – розповідає викладачка Фахового коледжу УКД Наталія Чашечнікова.