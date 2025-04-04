Що подивитись на вихідних: ТОП-5 емоційних фільмів 2023 року

2023 рік відзначився у зарубіжному кінематографі багатьма цікавими прем’єрами. Серед них: кримінальні трилери, комедійні бойовики та захоплюючі емоційні драми.

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Інформаційний ресурс Правда.іф підібрав декілька, які можна вже переглянути на вихідних не виходячи з дому.

Голодні ігри 5: Балада про співочих пташок і змій

екшн, пригоди, фантастика

Останній законний наслідувач престолу відомого та знатного роду в самому епіцентрі кінокартини. Та головний герой на ім’я Коріолан Сноу вирішує іти іншою дорогою. На його життєвому шляху зустрічається юна красуня Люсі Грей. Чим обернеться для молодого хлопця ця неочікувана зустріч та чи вдасться герою повернути минулу таку величну славу своєї родини?

Сімейний план

бойовик, комедія

Розмірене життя в передмісті стає буденністю для успішного Дена Моргана. Він давно подолав етап самореалізації, виявивши свої блискучі бізнес-навички, та подарував родині затишний дім і надійне фінансове забезпечення. Дружина обожнює його тактовність і вміння без суперечок вирішувати конфлікти, а діти цінують батькову мудрість і покладаються на нього у важкі моменти підліткових криз. Проте Дэн змушений приховувати деякі аспекти своєї біографії. Колись він за наказом урядових структур наближався до небажаних осіб і професійно їх ліквідував. Вміння кілера були затребувані, але він вибрав спокій замість постійного напруження та кровопролиття. Несподівано в його житті з’являються зловісні переслідувачі, які прагнуть помститися за виконане ним завдання. Відтепер рідні опиняються під загрозою, але розкрити правду занадто небезпечно. Разом із сім’єю відставний найманець вирушає в біги, замаскувавши втечу під веселі канікули у Лас-Вегасі, де сподівається вдало сховатися від зловмисників. Тим часом близькі навіть не підозрюють, що опинилися в епіцентрі смертельних нападів і постійного ризику.

Наполеон

Драма, бойовик, пригоди, історичний, військовий, біографічний

Епічна історична драма 2023 року, яку зняв та спродюсував сер Рідлі Скотт за сценарієм Девіда Скарпи, що ґрунтується на життєписі Наполеона Бонапарта. Основну увагу приділено приходу французького лідера до влади, а також його стосункам із дружиною Жозефіною

Найкращий вид

Драма , кримінал , трилер

Чарлі намагається залишити своє нудне життя, коли благає свого старшого зведеного брата Тома дозволити йому працювати на його рибальському човні протягом літа. Хлопця нікому відрадити, навіть після того, як перша експедиція мало не закінчилася для нього катастрофою.

Чарлі швидко подружився з групою, знайшовши собі місце в Нью-Бедфорді, одночасно почавши зустрічатися з Мейбл, яка також намагається створити власне майбутнє. Проблеми тривають, і через накопичення боргів братам доводиться шукати спосіб швидко отримати гроші.

Заплутаний у небезпечній угоді з наркотиками, батько Тома, Рей, відомий у суспільстві своїм поганим характером, змушений втрутитися

Солтберн

психологічна драма

У середині 2000-х років, у пошуках свого місця в Оксфордському університеті, Олівер Квік знаходить близьку дружбу з Феліксом Кеттоном, привабливим аристократом, який також навчається на першому курсі. Новий друг запрошує молоду людину провести літні канікули у родовому маєтку своєї родини у Солтберні.