Через банківських аферистів франківець втратив 43 тисячі гривень

64-річний франківець після телефонної розмови втратив 43 тисячі гривень. Шахрай діяв за схемою телефонного дзвінка від працівника банківської установи.
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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області
Шахрай зателефонував чоловіку та представився співробітником банку опісля переконав потерпілого, що його кошти у небезпеці, а саме, з карткою відбуваються неправомірні дії. Аби убезпечити гроші на рахунку необхідно повідомити коди, які прийшли на мобільний телефон заявника. Виконавши усі рекомендації, через деякий час, з рахунку прикарпатця аферисти списали 43 тисячі гривень.
Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Поліцейські вкотре радять громадянам бути обережними та не довіряти незнайомцям. Не варто робити будь-які операції з карткою у телефонному режимі, краще особисто звернутись до банківської установи.
Не перераховуйте власні кошти на невідомі рахунки. У жодному разі не повідомляйте нікому дані своєї картки та коди, які надходять вам на телефон. Також не вводьте жодних цифр, за вказівками незнайомців, у своєму банківському додатку.
У разі підозри шахрайських дій, блокуйте картку та телефонуйте на лінію «102».