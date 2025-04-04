ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Через банківських аферистів франківець втратив 43 тисячі гривень

Автор: Оксана Марушкевич
04/04/2025 11:35
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

64-річний франківець після телефонної розмови втратив 43 тисячі гривень. Шахрай діяв за схемою телефонного дзвінка від працівника банківської установи.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

Шахрай зателефонував чоловіку та представився співробітником банку опісля переконав потерпілого, що його кошти у небезпеці, а саме, з карткою відбуваються неправомірні дії. Аби убезпечити гроші на рахунку необхідно повідомити коди, які прийшли на мобільний телефон заявника. Виконавши усі рекомендації, через деякий час, з рахунку прикарпатця аферисти списали 43 тисячі гривень.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре радять громадянам бути обережними та не довіряти незнайомцям. Не варто робити будь-які операції з карткою у телефонному режимі, краще особисто звернутись до банківської установи.

Не перераховуйте власні кошти на невідомі рахунки. У жодному разі не повідомляйте нікому дані своєї картки та коди, які надходять вам на телефон. Також не вводьте жодних цифр, за вказівками незнайомців, у своєму банківському додатку.

У разі підозри шахрайських дій, блокуйте картку та телефонуйте на лінію «102».