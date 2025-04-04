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До Міжнародного дня дитячої книги “Українська команда Прикарпаття” поповнила фонд дитячої бібліотеки
Диван на коліщатках в темній вітальні

До Міжнародного дня дитячої книги “Українська команда Прикарпаття” поповнила фонд дитячої бібліотеки

Автор: Ігор Василик
04/04/2025 11:03
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Волонтерський штаб “Українська команда Прикарпаття” долучився до відзначення Міжнародного дня дитячої книги, передавши нові книжки до місцевої дитячої бібліотеки, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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НА САЙТ(067)343-64-24

Ініціатива має на меті популяризувати читання серед дітей та розширити можливості юних читачів у доступі до якісної літератури.

“Ми прагнемо, щоб кожна дитина мала можливість читати, розвиватися та знаходити натхнення у світі книг”, — зазначають організатори.