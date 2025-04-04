До Міжнародного дня дитячої книги “Українська команда Прикарпаття” поповнила фонд дитячої бібліотеки

Волонтерський штаб “Українська команда Прикарпаття” долучився до відзначення Міжнародного дня дитячої книги, передавши нові книжки до місцевої дитячої бібліотеки, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Ініціатива має на меті популяризувати читання серед дітей та розширити можливості юних читачів у доступі до якісної літератури.