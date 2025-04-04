У Калуші побудують склозавод за €135 млн

Компанія City One Development оголосила про плани зведення нового заводу з виробництва скла в місті Калуш, що в Івано-Франківській області.

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Нова виробнича лінія буде другою для компанії, оскільки перша наразі будується в Київській області, у місті Березань, пише Правда з посиланням на AgroReview

Спочатку планувалося, що новий завод запрацює до кінця 2024 року, однак терміни запуску перенесли на 2027 рік через різні обставини. Інвестиції в проєкт становлять €135 млн, а запланована потужність досягне 600 тонн скла на добу.

На початку повномасштабного вторгнення бойові дії тривали поблизу будівельного майданчика в Березані, що суттєво ускладнило процес реалізації проєкту.

Під час вибору локацій для будівництва заводів, City One Development провела аналіз п’яти регіонів України, враховуючи різноманітні фактори.

Серед них особливу увагу приділили відстані до ринків збуту, що дозволяє оптимізувати логістичні витрати, а також доступу до енергоносіїв, які є критично важливими для енергомісткого виробництва.