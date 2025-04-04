Скільки паспортів оформили на Прикарпатті за березень

У березні на Івано-Франківщині видали майже дев’ять тисяч паспортів.

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Про це розповіли в Міграційній службі Івано-Франківської області.

Порівняно з попереднім місяцем в Івано-Франківській області спостерігається зменшення звернень громадян з питань оформлення паспортних документів.

Отже, у березні мешканці й гості Прикарпаття оформили 5836 закордонних паспортів, що на 598 документів менше ніж у лютому.

Аналогічно меншими були запити людей щодо оформлення національного паспорта у формі ID-картки. Упродовж березня паспорт громадянина України оформили 2910 людей (на 284 документи менше ніж у попередньому місяці).

Загалом, з початку року прикарпатці оформили майже десять тисяч паспортів громадянина України й понад 27 тисяч паспортів для виїзду за кордон.