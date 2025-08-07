Що таке електронний підпис: все, що потрібно знати у 2025 році

У сучасному цифровому світі дедалі більше документів підписується не ручкою на папері, а підписом онлайн. Це зручно, швидко та безпечно.
Проте багато людей досі не до кінця розуміють, що таке електронний підпис, як він працює, у чому різниця між цифровим підписом, електронним ключем і КЕП (ЕЦП), а також що таке хмарний підпис.
Електронний підпис: визначення
Електронний підпис — це набір даних в електронній формі, який додається до електронного документа або логічно пов’язаний із ним та використовується для ідентифікації підписанта. Простіше кажучи, це електронний аналог звичайного підпису, який підтверджує авторство та згоду з текстом документа.
Види електронних підписів
В Україні, як і в більшості країн, використовують три рівні електронного підпису:
- Простий електронний підпис — наприклад, підтвердження дії за допомогою SMS-коду або кнопки “Підписати”.
- Удосконалений електронний підпис — базується на електронному ключі та вимагає ідентифікації особи.
- Кваліфікований електронний підпис (КЕП або ЕЦП) — найвищий рівень безпеки. Має юридичну силу, прирівнюється до власноручного підпису, використовується в офіційному документообігу, банківських операціях, держпослугах.
Електронний ключ: основа цифрового підпису
Електронний ключ — це спеціальний файл, що зберігається на флешці, комп’ютері або в хмарі. Він створюється акредитованим центром сертифікації і використовується для генерації цифрового підпису, що унікальний для кожного документа.
У парі з електронним ключем завжди йде сертифікат ключа — офіційне підтвердження особи, що підписує.
Хмарний підпис: зручно і мобільно
Хмарний підпис — це сучасна альтернатива зберіганню ключів на флешці. Усе, що потрібно — смартфон, інтернет і доступ до відповідного сервісу (наприклад, Дія.Підпис або інші сервіси авторизованих постачальників). Підписання відбувається через двофакторну автентифікацію (наприклад, з підтвердженням через додаток).
Хмарний підпис дозволяє:
- підписувати документи будь-де;
- не хвилюватися про втрату флешки;
- економити час.
У чому різниця між електронним та цифровим підписом?
Терміни електронний підпис і цифровий підпис часто використовуються як синоніми, але технічно між ними є відмінність:
- Цифровий підпис — це технологія шифрування, яка забезпечує цілісність і захист документа.
- Електронний підпис — більш широке поняття, яке включає всі форми підтвердження особи в електронному форматі.
Де використовується електронний підпис?
- Подання податкової звітності;
- Укладання договорів із контрагентами;
- Отримання державних послуг онлайн;
- Електронний документообіг у компаніях;
- Участь у тендерах.
Висновок
Електронний підпис — це надійний інструмент для безпечного та швидкого підписання документів онлайн. Використовуючи електронний ключ, цифровий підпис чи хмарний підпис, ви можете працювати з документами дистанційно, не витрачаючи час на паперову бюрократію. Особливо це актуально сьогодні, коли оперативність та безпека в цифровому середовищі мають першочергове значення.
