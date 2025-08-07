Що таке електронний підпис: все, що потрібно знати у 2025 році

У сучасному цифровому світі дедалі більше документів підписується не ручкою на папері, а підписом онлайн. Це зручно, швидко та безпечно.

Проте багато людей досі не до кінця розуміють, що таке електронний підпис, як він працює, у чому різниця між цифровим підписом, електронним ключем і КЕП (ЕЦП), а також що таке хмарний підпис.

Електронний підпис: визначення

Електронний підпис — це набір даних в електронній формі, який додається до електронного документа або логічно пов’язаний із ним та використовується для ідентифікації підписанта. Простіше кажучи, це електронний аналог звичайного підпису, який підтверджує авторство та згоду з текстом документа.

Види електронних підписів

В Україні, як і в більшості країн, використовують три рівні електронного підпису:

Простий електронний підпис — наприклад, підтвердження дії за допомогою SMS-коду або кнопки “Підписати”. Удосконалений електронний підпис — базується на електронному ключі та вимагає ідентифікації особи. Кваліфікований електронний підпис (КЕП або ЕЦП) — найвищий рівень безпеки. Має юридичну силу, прирівнюється до власноручного підпису, використовується в офіційному документообігу, банківських операціях, держпослугах.

Електронний ключ: основа цифрового підпису

Електронний ключ — це спеціальний файл, що зберігається на флешці, комп’ютері або в хмарі. Він створюється акредитованим центром сертифікації і використовується для генерації цифрового підпису, що унікальний для кожного документа.

У парі з електронним ключем завжди йде сертифікат ключа — офіційне підтвердження особи, що підписує.

Хмарний підпис: зручно і мобільно

Хмарний підпис — це сучасна альтернатива зберіганню ключів на флешці. Усе, що потрібно — смартфон, інтернет і доступ до відповідного сервісу (наприклад, Дія.Підпис або інші сервіси авторизованих постачальників). Підписання відбувається через двофакторну автентифікацію (наприклад, з підтвердженням через додаток).

Хмарний підпис дозволяє:

підписувати документи будь-де;

не хвилюватися про втрату флешки;

економити час.

У чому різниця між електронним та цифровим підписом?

Терміни електронний підпис і цифровий підпис часто використовуються як синоніми, але технічно між ними є відмінність:

Цифровий підпис — це технологія шифрування, яка забезпечує цілісність і захист документа.

— це технологія шифрування, яка забезпечує цілісність і захист документа. Електронний підпис — більш широке поняття, яке включає всі форми підтвердження особи в електронному форматі.

Де використовується електронний підпис?

Подання податкової звітності;

Укладання договорів із контрагентами;

Отримання державних послуг онлайн;

Електронний документообіг у компаніях;

Участь у тендерах.

Висновок

Електронний підпис — це надійний інструмент для безпечного та швидкого підписання документів онлайн. Використовуючи електронний ключ, цифровий підпис чи хмарний підпис, ви можете працювати з документами дистанційно, не витрачаючи час на паперову бюрократію. Особливо це актуально сьогодні, коли оперативність та безпека в цифровому середовищі мають першочергове значення.

