Відомо, яких груп крові бракує на Прикарпатті цього тижня

Лікарні Івано-Франківської області потребують донорської крові 1-, 2-, 3+ та 4- групи.

Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті, пише Бліц-Інфо.

«Незважаючи на фантастичні досягнення сучасної медицини, ми все ще нічим не можемо замінити донорську кров. Без неї неможливий порятунок поранених, проведення операцій і пологів, лікування онкозахворювань. Кров ніде й ніколи не зайва, щодня її потребують тисячі пацієнтів. Долучайтеся до донорства — це безцінний внесок як у нашу оборону, так і в загальний добробут», — розповідає Ірина Славінська, СЕО та співзасновниця ДонорUA.

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Біла Церква (Київський обласний центр служби крові): всі групи крові

Вінниця: 1+, 2+/-, 3-, 4+

Дніпро: 1-, 3-, 4+

Житомир: 4-

Запоріжжя: 2-, 4-

Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3+, 4-

Київ: 1-

Краматорськ: всі групи крові

Кропивницький: 1-, 4-

Львів: 1-, 2-

Миколаїв: всі групи крові

Рівне: 1-, 2+/-, 4+

Тернопіль: всі групи крові

Ужгород: всі групи крові

Харків: всі групи крові

Хмельницький: всі групи крові

Черкаси: всі групи крові

Чернігів: 1+/-, 3+, 4+/-

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе.