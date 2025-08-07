На Івано-Франківщині рятувальники з вигрібної ями витягли корову

ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Верховині рятувальники з вигрібної ями витягли корову
Автор: Оксана Марушкевич
07/08/2025 15:40
Верховинські рятувальники врятували свійську тварину, яка впала у вигрібну яму.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Вранці 6 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селищі Верховина Верховинського району у вигрібну яму впала корова. Самостійно витягнути тварину не вдалось, тому господарі звернулися по допомогу.

На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання витягли тварину на поверхню.