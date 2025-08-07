Посланець Трампа залишив Кремль без результатів: чому зустріч із Путіним може виявитися марною

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрівся з Путіним напередодні ультиматуму США. Чому його місія видається провальною. Пише ТСН.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф завершив перемовини з Володимиром Путіним у Москві — візит відбувся напередодні встановленого Трампом крайнього терміну: до п’ятниці Кремль має погодитися на припинення вогню в Україні, або зіткнеться з новими санкціями.

Попри жорстку риторику з боку президента США, візит Віткоффа викликає чимало запитань. Незрозуміло, яку саме роль він намагається відігравати — посередника, миротворця чи просто передавача погроз.

Офіційно Трамп погрожував Москві санкціями, якщо та не погодиться на перемовини щодо припинення війни. А після заяв Дмитра Медведєва про можливі “подальші кроки” Росії на тлі виходу з Договору про ракети середньої та малої дальності, президент США пригрозив перекиданням до берегів Росії двох атомних підводних човнів

Однак, на думку оглядачів, ці кроки — радше символічні, ніж реальні. Торгівля між США і РФ перебуває на мінімальному рівні ще від часів попередніх санкцій, а ядерні підводні човни США і без того постійно перебувають у бойовій готовності. Показове наближення їх до російських вод навряд чи змінює ситуацію.

Сам Віткофф, колишній магнат у сфері нерухомості, не має дипломатичного досвіду і раніше вже зазнав невдачі на посаді спецпредставника у справах Близького Сходу. Його попередні візити до Москви також викликали критику — зокрема за використання незахищеного мобільного зв’язку в момент чутливих переговорів і навіть під час авіаударів США в Ємені.

На тлі цього Україна, яка неодноразово погоджувалася на припинення вогню, опинилася в ситуації, коли саме Росія блокує будь-які тимчасові перемир’я, продовжуючи наступальні дії на сході. Це змусило навіть Трампа публічно назвати поведінку Путіна “нісенітницею”.

Тим часом, головним джерелом фінансування російської війни залишається експорт енергоносіїв — щодня на суму близько $500 млн. Попри скорочення закупівель ЄС, Росія активно постачає нафту в Китай та Індію, яка минулого року імпортувала російських товарів на $65,7 млрд. Вашингтон натякнув, що в разі відмови Москви від припинення вогню санкції можуть торкнутися й цих країн.

Хоча Трамп відкрито висловлює невдоволення діями Путіна, він поки що уникає кроків, які могли б зачепити головні інтереси Кремля — контроль над Кримом і окупованими районами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

На цьому тлі Віткофф має вигляд слабкого переговірника, якого Кремль використовує для власного посилення позицій. Його останній візит до Москви може завершитися так само, як і попередні — гучними заголовками, але без результатів.

Після попередньої поїздки до Москви спецпосланець Трампа Стів Віткофф визнав, що Володимир Путін — “поганий хлопець”, проте водночас назвав його “дуже розумним”. У березневому інтерв’ю після візиту до Кремля Віткофф не зумів згадати назви чотирьох українських регіонів, які Росія намагається повністю окупувати, однак з гордістю повідомив, що Путін подарував йому портрет Дональда Трампа від відомого російського художника — і попросив передати його до Білого дому. За словами Віткоффа, Трампа це “зворушило”.

Попри гучні заяви, Кремль, вочевидь, не сприймає місію Віткоффа серйозно. У Москві вважають, що переговори з американським посланцем не змінять курсу подій, а сам Путін, схоже, переконаний у своїй перевазі. На думку українських військових, Росія готує до участі у бойових діях 10 нових дивізій — це близько 100 тисяч військових, тобто на 30 тисяч більше, ніж чисельність усієї армії Великої Британії.

Питання залишається відкритим: чому президент США так довго віддавав перевагу Путіну, а не Україні? Його останні заяви — радше реакція людини, чия довіра була зраджена, а не стратегічний розворот. І попри гучні погрози, США не демонструють готовності значно наростити військову допомогу Україні, щоб забезпечити її перемогу.

Тим часом Путін, як вважають в Києві, лише зміцнює свої позиції, а сам Трамп, схоже, ще довго не зможе відірвати погляду від подарованого портрета — “героїчного”, “непокірного” й “закривавленого” образу себе самого, створеного у стилі помилкового радянського реалізму.

Нагадаємо, у Кремлі вже прокоментували зустріч президента РФ Володимира Путіна та спецпредставника США Стіва Віткоффа. Дипломат Юрій Ушаков назвав розмову “корисною та конструктивною”.

