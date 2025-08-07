Робота в Буковелі 2025: вакансії, зарплати та можливості для українців

Курорт Буковель пропонує роботу з високими зарплатами та вакансії для шукачів без досвіду.

Літній сезон у Карпатах відкриває нові можливості для тих, хто шукає роботу в Україні. Буковель, один із найпопулярніших гірських курортів країни, пропонує широкий вибір вакансій із конкурентними зарплатами, включаючи пропозиції для кандидатів без досвіду, пишуть Версії.

За даними моніторингу оголошень на українських кадрових порталах, у Буковелі розміщено близько 80 вакансій. Більшість пропозицій передбачають повну зайнятість, а деякі роботодавці готові платити до 40 тисяч гривень навіть новачкам.

«Літо в горах — це шанс знайти роботу з гідною оплатою, не виїжджаючи за кордон», — йдеться в повідомленнях на порталах працевлаштування.

Які вакансії пропонують у Буковелі

На курорті доступні різноманітні посади — від роботи у сфері обслуговування до технічних спеціальностей. Для частини вакансій не потрібен попередній досвід, а подекуди навіть резюме.

Серед найпопулярніших пропозицій — касир у супермаркет відомої торговельної мережі. Заробітна плата на цій посаді коливається від 28,1 до 40 тисяч гривень залежно від відпрацьованих годин. При цьому медіанна зарплата касира по Україні у серпні 2025 року становить 20 тисяч гривень, що на 19% більше, ніж рік тому.

Інші вакансії передбачають ще вищі заробітки. На багатьох із них роботодавці пропонують оплату «вище середнього». Серед опублікованих пропозицій:

Оператор бетонозмішувальної установки — 40–50 тис. грн;

— 40–50 тис. грн; Кухар — 35–51 тис. грн;

— 35–51 тис. грн; Офіціант — 30–50 тис. грн;

— 30–50 тис. грн; Машиніст мініекскаватора — 35–42 тис. грн;

— 35–42 тис. грн; Продавець-консультант — 20–40 тис. грн;

— 20–40 тис. грн; Бармен — 45–55 тис. грн.

«Деякі вакансії в Буковелі дозволяють заробляти значно вище середнього по Україні навіть без спеціальної підготовки», — йдеться у зведенні вакансій із кадрових порталів.

Умови для шукачів без досвіду

Буковель відомий тим, що частина роботодавців охоче приймає на роботу кандидатів без попереднього досвіду. Для таких працівників пропонують переважно посади у торгівлі та сфері обслуговування. Наприклад:

Продавець із викладенням товару — 28,1–40 тис. грн до вирахування податків.

Для більшості сезонних вакансій не вимагають резюме та спеціальної освіти. Основними критеріями залишаються готовність працювати повний день, відповідальність та бажання швидко навчатися.

Ринок праці на курорті Буковель у 2025 році залишається привабливим для українців, які шукають сезонну або постійну роботу в Карпатах. Пропозиції охоплюють широкий спектр посад — від технічних спеціальностей до обслуговування туристів. Високі зарплати та можливість працевлаштування без досвіду роблять цей напрямок цікавим для шукачів по всій країні.