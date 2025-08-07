Льотчика-інструктора, який “зливав” рф дані для ударів, триматимуть у франківському СІЗО без права застави

30 липня Івано-Франківський міський суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави щодо майора Збройних Сил України, який підозрюється у державній зраді.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, підозрюваний – льотчик-інструктор авіаційної ланки авіаційної ескадрильї однієї з військових частин, систематично збирав та передавав чутливу інформацію спецслужбам РФ, зокрема про: розміщення та переміщення авіаційної техніки ЗСУ; втрати та поповнення льотного складу; ефективність ударів по військових аеродромах; тактичні поради щодо підвищення результативності ворожих обстрілів, пише Бліц-Інфо.

Для зв’язку з представниками держави-агресора підозрюваний використовував захищену електронну поштову скриньку, а також власний мобільний телефон для збереження паролів та нотаток. У червні-липні 2025 року він особисто сформулював, зберіг та 13 липня надіслав текст повідомлення, яке містить конкретні дані військового значення та рекомендації з тактики обстрілів ЗСУ.

Судовому слідству було надано повний фрагмент переданого тексту, який звучав так:

«Исходя из моего анализа, применение Гераней по аэродромам на западе украины, когда наносился удар последовательно 3 дронами в одно и то же место в створки ЖБУ, были достигнуты хорошие результаты.

Учитывая, что Миражи и Ф-16 рассредоточены по аэродромам, которые располагают такими укрытиями, удар по одному из аэродромов не приведет к выводу из строя большого количества импортной авиатехники.

Так же следует учитывать, что при угрозе ракетного удара исправная авиатехника выводится из-под удара. Что же может этому помешать? Удар по ВПП бетонобойным боеприпасом, который на время парализует взлёт самолётов.

Далее работа Геранями по ЖБУ по вышеупомянутой схеме. Необходимо учитывать, что взлетевшему самолёту надо будет где-то приземлиться, поэтому ударам по ВПП необходимо подвергать все близлежащие аэродромы.

Либо каким-то образом сделать невозможным их посадку в западных регионах, оттянув их ближе к центру страны.

Особо обращаю внимание на этот улей НОМЕР_4, но надо когда одна пчёлка улетит, я сообщу

В дополнение к предыдущему: 18.06 пришли 04, 67. ушли 57, 80. 23.06 ушёл 04+1 пришли 51,09»

Слідство вважає, що ця інформація була використана країною-агресором для планування атак по військових об’єктах ЗСУ. Зміст листа підтверджує усвідомлений умисел на шкоду обороноздатності України.

Ухвала суду передбачає утримання під вартою до 27 вересня 2025 року без можливості внесення застави. Такий запобіжний захід є допустимим згідно з законодавством у справах про злочини проти національної безпеки під час воєнного стану.

Захист просив застосувати домашній арешт, однак суд визнав ризики втечі, впливу на свідків та знищення доказів достатньо обґрунтованими для жорсткішого заходу.

Розслідування триває.

Нагадаємо, 30 липня в Івано-Франківську СБУ повідомила, що військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння викрила агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) – майора, льотчика-інструктора. За даними спецслужби, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак рф по об’єктах військово-повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24.