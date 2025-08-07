Елітний BMW, крутезний “Гелік” і радянський “Москвич”: що відомо про автопарк Усика

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик наразі є найбільш високооплачуваним спортсменом України. Завдяки космічним гонорарам зірковий боксер може дозволити собі придбання елітних автомобілів. Пише 24 Канал.

Олександр Усик великий шанувальник крутих авто, якими любить похизуватися у соціальних мережах. Практично після кожної знакової перемоги український чемпіон оновлював свій і без того вражаючий автопарк.

Які перші автомобілі були в Усика?

Першим автомобілем Олександра, за кермо якого він сів, був радянський “Москвич 412”. Ця модель випускалася автопромом СРСР, а згодом Росії з 1967 по 1997 рік. У радянські часи його вартість становила 5200 “дерев’яних” рублів. Саме на цьому автомобілі у підлітковому віці Олександр навчився кермувати. Щоправда, ця машина належала батьку майбутнього чемпіона.

Першим автомобілем Усика був “Москвич”

Першим відомим з придбаних Усиком авто став кросовер Kia Sorento з 2,2-літровим двигуном і потужністю 197 кінських сил. Однак цей транспортний засіб не довго прослужив боксеру. Вже за два тижні після купівлі дружина Усика Катерина потрапила в ДТП та розбила корейський позашляховик.

Тривалий час Усик пересувався на Skoda Octavia A5. Цей автомобіль став візитівкою українського чемпіона, який прикрасив його портретом свого кумира Мухаммеда Алі. У 2013 році Skoda потрапила в ДТП у рідному для Олександра Сімферополі. Однак боксер не відмовився від авто, а ще кілька років на ньому їздив.

Автомобіль “Шкода” із зображенням Мохаммеда Алі / фото autoportal.ua

Улюблений автомобіль Усика

З успіхами на боксерському рингу поступово поповнювався автопарк спортсмена. У 2012 році за здобуту на Олімпіаді-2012 у Лондоні золоту медаль Усик отримав подарунок від Федерації боксу України – Volvo XC90. Втім, цим кросовером олімпійський чемпіон користувався недовго.

Усик з подарованим Volvo

Наступним автомобілем Усика став потужний позашляховик Toyota Land Cruiser 200. Цей кросовер особливо припав до душі герою нашого матеріалу.

“Мені дуже подобається моя Toyota Land Cruiser 200, я не знаю яка машина може бути краще. Я їздив на інших, набагато дорожчих авто, але в підсумку я пересуваюся практично тільки на “Крузер”. Можна сказати, що я знайшов свій автомобіль”, – розповідав Усик.

Олександр обожнює автомобілі та любить за ними самостійно доглядати. У 2018 році Усик придбав люксовий Lexus LX. На момент купівлі його вартість становила 110 тисяч доларів. Свою нову іграшку боксер одразу ж опублікував в інстаграмі.

Усик з Lexus LX / фото з інстаграму боксера

Влітку 2020 року автопарк Усика поповнився Audi RSQ8, який коштує приблизно 190 тисяч доларів. Зазначимо, що тоді вже гонорари чемпіона обчислювалися кількома мільйонами доларів.

Елітні автівки Усика

Перед першим поєдинком з Ентоні Джошуа Усик засвітив Gelendvagen Mercedes-Benz G63 AMG. Сталося це за цікавих обставин. Крутий позашляховик вартістю мільйон доларів весною 2021 року забрали на штрафмайданчик у Києві за неправильне паркування.

Gelendvagen опинився на штрафмайданчику / фото Paking Kyiv

Після перемоги над Ей Джеєм Усик побалував себе 6-колісним Гелендвагеном, що являв собою перероблений заводський Mercedes G55 AMG 2007 року. На той час вартість такого авто в Україні складала 5 мільйонів гривень.

Крутий 6-колісний Гелендваген Усика / фото Telegraf

Одним з найбільш ефектних автомобілів Усика є BMW M760Li xDrive (G12) 2022 року з ексклюзивним темно-зеленим кольором та 6,6-літровим двигуном V12 BiTurbo. Ця ракета розганяється до швидкості 100 км/год лише за 3,8 секунди. Вартість такого авто становить 1,8 мільйона доларів.

Одна з найдорожчих машин Усика / фото topcars.ua

Який подарунок собі зробив або ще зробить Олександр Усик після здобуття третього абсолютного чемпіонства – наразі невідомо.



