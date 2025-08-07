Івано-Франківська громада проведе в останню путь захисника Бабієва Миколу

На війні загинув воїн з села Чукалівка з Івано-Франківщини Бабієв Микола.
Повідомляє КП Міська ритуальна служба, передає Правда.іф.
У громаді 9 серпня розпочнуться заходи військового поховального ритуалу по старшому солдату Бабієву Миколі (29.08.1973 – 04.08.2025):
Об 11 годині – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;
О 12 годині – поховання на Алеї Героїв кладовища села Чукалівка.