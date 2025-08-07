ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Свічка і емблема Збройних сил України
Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківська громада проведе в останню путь захисника Бабієва Миколу

Автор: Оксана Марушкевич
07/08/2025 13:59
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На війні загинув воїн з села Чукалівка з Івано-Франківщини Бабієв Микола.

Повідомляє КП Міська ритуальна служба, передає Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

У громаді 9 серпня розпочнуться заходи військового поховального ритуалу по старшому солдату Бабієву Миколі (29.08.1973 – 04.08.2025):

Об 11 годині – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;

О 12 годині – поховання на Алеї Героїв кладовища села Чукалівка.