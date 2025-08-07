На Івано-Франківщині співвласниця мисливського магазину торгувала дозволами на зброю. ФОТО

Зловмисниця організувала нелегальну схему видачі дозволу на придбання та носіння травматичної зброї. Реакція внутрішньої безпеки поліції та слідчих ГУНП в Івано-Франківській області була миттєвою.

Повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Оперативники Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Прикарпаття потрапили на слід місцевої жительки, яка торгувала дозволами на зброю. Як з’ясувалося, незаконні оборудки провертала співвласниця мисливських магазинів.

Бажаючим купити травматичну зброю за додаткову плату вона обіцяла організувати видачу дозвільних документів в обхід встановленої законодавством процедури.

Так, зловмисниця надавала необхідний пакет документів, в яких зазначалися недостовірні дані про нібито проходження «покупцем» медичного огляду та курсу стрільб, та членство в громадській організації з охорони громадського порядку. Таким чином будь-хто міг безпідставно стати власником небезпечної «іграшки».

Крім цього фігурантка обіцяла вплинути на працівників держустанови, аби ті безперешкодно оформили дозвільні документи.

За цей пакет «послуг» зловмисниця просила до 500 доларів.

Слідчі обласної поліції та оперативники ДВБ викрили фігурантку час оборудки. У підприємливої жінки правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Під час заходів виявили та вилучили гроші, різні документи, зокрема і ті, що мали ознаки підробки, та інші докази її протиправної діяльності.

Зловмисниці вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Тепер їй загрожує тюремне ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.