Івано-Франківськ прощається з полеглим захисником

Автор: Олег Мамчур
07/08/2025 13:22
8 серпня відбудуться заходи військового поховального ритуалу по молодшому сержанту Лінейцеву Івану Сергійовичу (16.01.1995 – 23.04.2022), який загинув, боронячи Україну.

Церемонія прощання розпочнеться о 14:00 у Будинку смутку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.

Поховання Героя відбудеться о 15:00 на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.

Просимо мешканців громади прийти та гідно провести захисника в останню путь.