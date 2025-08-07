Івано-Франківськ прощається з полеглим захисником

8 серпня відбудуться заходи військового поховального ритуалу по молодшому сержанту Лінейцеву Івану Сергійовичу (16.01.1995 – 23.04.2022), який загинув, боронячи Україну.
Церемонія прощання розпочнеться о 14:00 у Будинку смутку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.
Поховання Героя відбудеться о 15:00 на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.
Просимо мешканців громади прийти та гідно провести захисника в останню путь.