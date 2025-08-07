В Івано-Франківську рятують військовослужбовця з рідкісним захворюванням

У Центрі неврології обласної клінічної лікарні рятують військового, який захворів під час відпустки. Завдяки командній роботі медиків йому вдалося встановити складний діагноз – рідкісний синдром Міллера-Фішера, варіант синдрому Гієна-Барре.

Пише Правда.іф з посиланням на КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради

Військовому близько 50 років, він з Херсонщини. Служить на передовій, під час тридцятиденної відпустки поїхав з дружиною до родичів, на Калущину. Розповідає, що в лісі його вкусила за обличчя комаха, – ділиться подробицями лікарка Наталія Ткачук. Хоча укус не підтверджено як джерело хвороби, саме після цього у чоловіка проявилися перші симптоми.

Через день “стан його різко погіршився, з’явилася виражена хиткість, порушення координації рухів. Тобто він майже не міг вже сам ходити”, – каже медикиня.

Попередньо чоловік лікувався в Калуській лікарні. Там запідозрили енцефаліт, провели повний комплекс обстежень – МРТ головного мозку, люмбальну пункцію.

“Всі обстеження були в нормі. Його пунктували двічі, двічі робили МРТ – там нічого не було, але чоловікові ставало гірше”, – розповідає дружина військового.

В обласну лікарню його перевели у важкому стані.

“Ми вже побачили повну відсутність рухів очними яблуками, тобто була тотальна офтальмоплегія. Були вже бульбарні порушення: утруднене ковтання, поперхувався при їді, порушилася мова, голос став гугнявий. Фактично він не міг встати через порушену координацію. Не через слабість, а тому, що не розумів, як має рухатися. Сісти сам не міг. Він був тоді дуже «важкий», передреанімаційний. Сатурація падала, була майже 90. І ми запідозрили рідкісну патологію – варіант синдрому Гієна-Барре. Це автоімунне захворювання, дуже рідкісне – один на мільйон”, – пояснює лікарка Наталія Ткачук.

Після двох тижнів терапії стан стабілізувався і настав етап плато, — розповідає завідувачка Центру неврології Анна Сорохман. —Далі розпочалися заняття з реабілітологом, пацієнт почав ходити зі сторонньою підтримкою, самостійно сідати. Це дуже добре”.

Медики не виключають, що укус комахи міг стати пусковим механізмом захворювання, однак прямих доказів цьому немає. Лікарка каже, що “запустити” хворобу міг стрес, інфекція, алергічна реакція.

Синдром Міллера-Фішера лікарка в своїй практиці діагностувала вперше: «Синдром Гієна-Барре – це гостра запальна демілізуюча полірадикулоневропатія, вона частіше зустрічається, в нас у відділі вони бувають. А це її рідкісний варіант, синдром Міллера-Фішера, коли все починається не з ніг, а згори, тобто вражаються черепно-мозкові нерви, а також може проявлятися слабість в кінцівках, відсутність рефлексів». Найгіршим варіантом розвитку подій могла бути втрата дихання.

Зараз пацієнт продовжує реабілітацію. За словами лікарів, відновлення може тривати до пів року.

“Ми співпрацювали з відділенням інтенсивної нефрології, зробили більший плазмаферез – результат був класний, – каже Наталія Ткачук. – Добре, що все не закінчилося летально, бо могло бути по-всякому”.

Днями пацієнта перевели у Центр фізичної та реабілітаційної медицини. Поруч — дружина. Лікарі кажуть, для повного відновлення ще треба трохи терпіння і часу.