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Усик із дружиною замилували романтичними світлинами на іспанському узбережжі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Усик із дружиною замилували романтичними світлинами на іспанському узбережжі

Автор: Орися Корчун
29/07/2025 13:12
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Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина на тлі мальовничих іспанських краєвидів попозували удвох для романтичного фотосету. Табло ID.

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Красиві кадри з коханим 37-річна Катерина опублікувала у Instagram

Олександр Усик

Олександр Усик і Катерина Усик

Усики в Іспанії наробили спільних фото

Боксер Олександр Усик

Катерина Усик

У кольорі – не менш романтично

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