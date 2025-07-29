Усик із дружиною замилували романтичними світлинами на іспанському узбережжі

Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина на тлі мальовничих іспанських краєвидів попозували удвох для романтичного фотосету. Табло ID.

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Голуб’ята босоніж пробіглися пляжем, і тендітна Катя просто потонула в обіймах велетня-чоловіка.

Красиві кадри з коханим 37-річна Катерина опублікувала у Instagram

Усики в Іспанії наробили спільних фото

У кольорі – не менш романтично

Нагадаємо Прогулянка з татом: дружина Усика замилувала його фото з 1-річною дочкою