Усик із дружиною замилували романтичними світлинами на іспанському узбережжі

Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина на тлі мальовничих іспанських краєвидів попозували удвох для романтичного фотосету. Табло ID.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Голуб’ята босоніж пробіглися пляжем, і тендітна Катя просто потонула в обіймах велетня-чоловіка.
Красиві кадри з коханим 37-річна Катерина опублікувала у Instagram
Усики в Іспанії наробили спільних фото
У кольорі – не менш романтично
Нагадаємо Прогулянка з татом: дружина Усика замилувала його фото з 1-річною дочкою