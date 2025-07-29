Тетяна Бережна з Прикарпаття очолила Міністерство культури та стратегічних комунікацій

Уродженка Рогатина Тетяна Бережна очолила Міністерство культури та стратегічних комунікацій як тимчасова керівниця — уряд повідомив про призначення.

Кабінет Міністрів України призначив Тетяну Бережну тимчасово виконуючою обов’язки міністерки культури та стратегічних комунікацій. Випускниця Рогатинської ЗОШ №1 з червня 2022 року працювала заступницею прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у Міністерстві економіки.

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Про призначення Тетяни Бережної повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, міністерство перебуває у періоді трансформації, що потребує стабільного управління та збереження співпраці з культурною спільнотою.

«Важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою під час змін у міністерстві, саме тому обов’язки керівника доручено досвідченій управлінці з великим досвідом у державній політиці та міжнародних проєктах», — йдеться у повідомленні Свириденко.

Серед головних завдань нової очільниці міністерства — забезпечення належного фінансування української культури під час війни. Згідно з повідомленням уряду, Тетяна Бережна проведе аудит потреб культурного сектору, активізує співпрацю з донорами та працюватиме над пошуком додаткових ресурсів.

«Бережна вже показала результат у питаннях залучення ресурсів та діалогу з міжнародними партнерами, зокрема працюючи у Міністерстві економіки», — йдеться у повідомленні.

Бережна має досвід у проведенні реформ, культурній дипломатії та міжнародній співпраці. Раніше вона представляла Україну як комісарка на EXPO-2025 у Японії, що дало їй практичний досвід у реалізації міжнародних проєктів.

За словами Свириденко, міністерство працюватиме згуртовано, зокрема за підтримки заступниць Галини Григоренко, Анастасії Бондар та інших профільних керівників.

«Ми розраховуємо на згуртовану роботу команди міністерства, і я вдячна заступницям за професіоналізм», — зазначила Свириденко.

Також уряд планує в перспективі виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами. Метою цього рішення є створення умов для зосередженої роботи над інформаційною стійкістю держави.

«Культурній політиці потрібен новий імпульс, тому розвиток стратегічних комунікацій стане пріоритетним напрямком», — йдеться у повідомленні.

Призначення Тетяни Бережної прокоментувала Рогатинська міська рада, яка привітала свою землячку з новою посадою.

«Вітаємо з призначенням Тетяну Бережну (Мацюк), випускницю Рогатинської ЗОШ №1, яка від червня 2022 року працює заступницею Юлії Свириденко на посаді міністерки економіки, а тепер очолила Міністерство культури та стратегічних комунікацій», — йдеться у дописі міської ради.

У привітанні також побажали Тетяні Бережній витримки та сил для виконання нових завдань.

«Зичимо стійкості, сміливості, сил і натхнення долати проблеми у сфері культури та знаходити відповіді на виклики сьогодення», — йдеться у повідомленні.

Довідково

Тетяна Бережна (уроджена Мацюк), народилася 9 січня 1989 року в Рогатині.

Тетяна Бережна здобула вищу освіту в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де отримала ступінь бакалавра за напрямом “Право” та ступінь магістра за спеціальністю “Правознавство”.

Тетяна Бережна має понад 10 років досвіду в адвокатській діяльності. З 2011 року вона працювала в адвокатському об’єднанні «Юридична фірма „Василь Кісіль і Партнери“», а у 2017 році отримала свідоцтво на право на зайняття адвокатською діяльністю.