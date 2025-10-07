Шість опор встановлюють під “найслабшими місцями” старого моста на Пасічну. ФОТО

В Івано-Франківську тривають роботи на двох мостах через Бистрицю — старому та новому на Пасічну. Під старим облаштовують опори.

Про це пише Правда з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

Як повідомив мер, зараз триває укріплення старого моста. Цей міст служить вже більше 50 років і тому потребує ремонту. Його наразі укріплюють шістьома спеціальними страхувальними опорами з високоякісної сталі.

З часом на мості планують провести капітальний ремонт, – каже директор комунального підприємства “Муніципальна дорожня компанія” Віталій Бурко.