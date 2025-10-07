ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Шість опор встановлюють під “найслабшими місцями” старого моста на Пасічну. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
В Івано-Франківську тривають роботи на двох мостах через Бистрицю — старому та новому на Пасічну. Під старим облаштовують опори.

Про це пише Правда з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

Як повідомив мер, зараз триває укріплення старого моста. Цей міст служить вже більше 50 років і тому потребує ремонту. Його наразі укріплюють шістьома спеціальними страхувальними опорами з високоякісної сталі.

З часом на мості планують провести капітальний ремонт, – каже директор комунального підприємства “Муніципальна дорожня компанія” Віталій Бурко.

Під мостом велосипедист їде біля ремонтних конструкцій

“Під найслабшими місцями, де існує загроза обвалу балок, ставляться додаткові страхувальні опори з високоякісної сталі, згідно з проєктом. Була розроблена спеціальна проєктно-кошторисна документація, були проведені торги, на торгах визначено переможця цих робіт, з ним укладено відповідну угоду і проводимо ці роботи. В плані до кінця року ми ці роботи маємо, вірніше, наші підрядники мають завершити. Це дасть змогу більше мати впевненість, що під вагою якоїсь важкої техніки балка не провалиться в тому чи іншому місці”, – розповідає директор комунального підприємства муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко.

Будівництво дороги з робітником та технікою

