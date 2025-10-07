​​Небанальний день народження. Роздати подарунки у власні уродини вирішив один з найбільших забудовників України 

23 роки на ринку нерухомості відзначає blago. До свого дня народження компанія оголосила акцію – майбутнім власникам квартир дарує безкоштовні квадратні метри.
Їх кількість залежить від площі житла, яку збирається купувати клієнт. Чим вона більша, тим суттєвішим буде подарунок:
• 1 кв. м – при купівлі 1-кімнатної квартири;
• 2 кв. м – при купівлі 2-кімнатної квартири;
• 3 кв. м – при купівлі 3-кімнатної квартири.
Єдина умова – повна сплата всієї вартості квартири або перший внесок у розмірі від 50%.
Окрім того, компанія дарує 10% знижки на паркомісця і комори.
За словами представників компанії, в blago розглядають цю акцію як подяку клієнтам за багаторічну довіру.
Стартує акція 7 жовтня і триватиме до 28 жовтня.
Детальніше – на сайті компанії: https://blagodeveloper.com/promotional-landing/?utm_source=zmi_blago