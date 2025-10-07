ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

​​Небанальний день народження. Роздати подарунки у власні уродини вирішив один з найбільших забудовників України 

Автор: Оксана Марушкевич
23 роки на ринку нерухомості відзначає blago. До свого дня народження компанія оголосила акцію – майбутнім власникам квартир дарує безкоштовні квадратні метри.

Їх кількість залежить від площі житла, яку збирається купувати клієнт. Чим вона більша, тим суттєвішим буде подарунок:

• 1 кв. м – при купівлі 1-кімнатної квартири;

• 2 кв. м – при купівлі 2-кімнатної квартири;

• 3 кв. м – при купівлі 3-кімнатної квартири.

Єдина умова повна сплата всієї вартості квартири або перший внесок у розмірі від 50%.

Окрім того, компанія дарує 10% знижки на паркомісця і комори.

За словами представників компанії, в blago розглядають цю акцію як подяку клієнтам за багаторічну довіру. 

Стартує акція 7 жовтня і триватиме до 28 жовтня.

Детальніше – на сайті компанії: https://blagodeveloper.com/promotional-landing/?utm_source=zmi_blago

