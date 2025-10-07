“Перебудовуємо систему відносин” – Арестович про здачу чотирьох регіонів і свій “мирний план”

Колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович знову викликав хвилю обурення своїми заявами щодо можливого “мирного врегулювання” війни з Росією.

В інтерв’ю російському YouTube-каналу «Осторожно, Собчак» він озвучив власний «план миру», який передбачає територіальні поступки агресору, пише Уніан.

Арестович заявив, що у разі свого обрання президентом України готовий передати Росії Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим. Водночас він уточнив, що «не визнає їх російськими», а пропонує «тимчасово віддати» за моделлю взаємин між ФРН і НДР.

За його словами, припинення війни могло б відбутися за корейським сценарієм — зі створенням нової лінії розмежування, відведенням військ і налагодженням дипломатичних контактів між Україною та Росією.

«Підписуємо мирну угоду і перебудовуємо систему відносин, якщо буде добра воля російської сторони, щоб війна більше не відновилася», — сказав Арестович.

Окрім цього, він висловився за «захист прав російськомовних громадян» і підтримку Української православної церкви (МП), а також заявив про готовність провести спільний молебень із Путіним «за загиблих» і покласти квіти до меморіалів російських військових.

Його заяви спричинили бурхливу реакцію в суспільстві — користувачі соцмереж і публічні діячі звинувачують Арестовича у зраді національних інтересів та легітимізації російської агресії.