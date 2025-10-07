У Івано-Франківській міській громаді дедалі відчутніше дається взнаки кадровий голод у сфері освіти.

Найгостріше проблема стоїть у дитсадках: понад 40 вакансій вихователів і ще понад 70 ставок молодшого персоналу залишаються незакритими, пише Місто.

«Буває так, що асистент вихователя працює одразу на кілька груп, а подекуди директор змушений виконувати обов’язки кухаря чи техпрацівника. Це ненормально, але така реальність», — розповідає начальниця Департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко.

Шкільні класи без учителів

Схожа ситуація і в школах, хоча там акценти інші. Найбільше бракує вчителів англійської мови, математики, біології та хімії — саме тих предметів, які визначають успішність учнів.

«Коли посеред року педагог йде у декрет чи виїжджає за кордон, доводиться терміново шукати заміну або додатково навантажувати тих, хто лишився. Це виснажує колектив і б’є по якості навчання», — додає Дротянко.

Зарплати, що не тримають кадрів

Найчастіша причина відтоку педагогів — низькі зарплати. Із 1 січня 2025 року держава встановила нові мінімальні оклади:

● для вихователя чи вчителя без категорії — близько 7 000 грн;

● для педагогів із категоріями та стажем — від 8 000 до 11 000 грн.

Окрім того, є надбавки:

● за вислугу років (10–30% залежно від стажу),

● за престижність праці (до 30%),

● за класне керівництво, перевірку зошитів чи ведення гуртків.

Та навіть із усіма доплатами зарплати педагогів часто не дотягують до середнього рівня по країні.

«Молоді спеціалісти інколи отримують менше, ніж касир у супермаркеті. В цих умовах утримати кадри дуже складно», — каже Дротянко.

Кадровий голод відчувають не лише директори шкіл та садочків. У підсумку страждають діти й батьки. Коли бракує вихователів, групи у садках переповнюються. У школах — учні можуть залишатися без повноцінних занять із ключових дисциплін.

«У результаті маємо парадокс: держава будує нові школи й садочки, але інколи нема кому працювати в їхніх стінах», — підсумовує Дротянко.

Міські стимули: від стипендій до надбавок

Попри обмеження з боку держави, місто намагається підтримувати педагогів власними ресурсами. Зокрема:

● з міського бюджету компенсують вартість щорічних медоглядів для освітян;

● діє система стипендій для учнів і студентів, а також премій для вчителів, які готують переможців олімпіад і конкурсів;

● у вересні 2025 року розмір премії імені Богдана Ступарика для трьох найкращих педагогів зросте до 50 тисяч гривень;

● із 2025 року запроваджено щомісячні надбавки в 1000 грн для працівників дитсадків і профтехосвіти;

● кращі учні та студенти можуть отримати грошові винагороди від 5 000 до 55 000 грн залежно від досягнень.

«Ми розуміємо, що зарплата залишається мінімальною, але місто намагається бодай частково компенсувати цю несправедливість. Це і премії, і стипендії, і додаткові надбавки. Бо освіта — це майбутнє громади», — підсумувала Вікторія Дротянко.

Що далі?

В освітніх колах визнають: без системного підвищення зарплат і відновлення престижу професії проблему вирішити не вдасться. Тим часом громади намагаються «латати дірки» власними силами: пропонують молодим педагогам гнучкі графіки, залучають студентів профільних вишів. Але цього недостатньо.

Дефіцит працівників у сфері освіти в Івано-Франківську — це не лише цифри вакансій. Це виклик якості освіти, психологічного комфорту для дітей і педагогів, і довіри до системи.

Але є й надія: якщо поєднати державні ініціативи (доплати, законодавчі зміни) із місцевими зусиллями й громадськими ініціативами, можна зменшити прогалини й відновити систему освіти так, щоб служба в ній була привабливою, достойною та стабільною.