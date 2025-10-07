У Коломиї посеред вулиці спалахнув автомобіль

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу легкового автомобіля.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Причини займання встановлюють надзвичайники

7 жовтня о о 14:51 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля у місті Коломия.

На місце події було направлено рятувальників, які встановили, що виникло горіння легкового автомобіля.

Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу.

Постраждалих немає. Причини виникнення пожежі встановлюється.

Рятувальники рекомендують дотримуватись правил у разі загоряння транспортного засобу.

А саме:

-негайно вимкнути запалення, з’їхати на узбіччя та зупинити автомобіль

-забезпечити швидку евакуацію пасажирів;

-зателефонувати до Служби порятунку за номером “101”;

-при змозі, розпочинати гасіння пожежі за допомогою вогнегасника.