Українська легкоатлетка, чемпіонка Олімпійських ігор Ярослава Магучіх, вирушила у подорож Карпатами.

Після напруженого спортивного сезону спортсменка проводить час на природі, відновлюючи сили серед гірських краєвидів, пише Правда з посиланням на Вресії.

Зіркова українська спортсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася світлинами з відпочинку в українських Карпатах. Як зазначається у публікації спортсменки, вона разом із друзями здійснила сходження на полонину Щивка, розташовану на висоті близько 1200 метрів над рівнем моря.

Разом із подругою вона пройшла близько 15 кілометрів, долаючи ділянки зі зміною висоти та складними підйомами.

Ярослава Магучіх у Карпатах

У дописі спортсменки зображені мальовничі панорами Карпатських гір, які відкриваються з полонини Щивка.

Ярослава Магучіх — одна з найуспішніших легкоатлеток України

Ярослава Магучіх є однією з найвідоміших українських спортсменок у світі. Вона — золота медалістка Олімпійських ігор 2024 року в Парижі та бронзова призерка Ігор у Токіо-2020.

Крім того, спортсменка неодноразово ставала чемпіонкою та призеркою чемпіонатів світу та Європи зі стрибків у висоту. Її результат у 2,05 метра залишається одним із найкращих у світовій легкоатлетиці.

У сезоні 2025 року Магучіх підтвердила своє лідерство, продемонструвавши стабільні виступи на етапах Діамантової ліги та міжнародних турнірах.