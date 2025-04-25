Шістьом військовим посмертно присвоїли звання “Почесний громадянин Калуської громади”

Шістьом загиблим військовослужбовцям з Івано-Франківщини присвоїли звання “Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади”.

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Про це на Facebook-сторінці повідомив міський голова Андрій Найда, пише Суспільне.

Таке рішення ухвалили 23 квітня 2025 року на засіданні постійної депутатської комісії з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики Калуської міської ради.

Звання “Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади” присвоїли: