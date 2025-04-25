Шістьом військовим посмертно присвоїли звання “Почесний громадянин Калуської громади”

Шістьом загиблим військовослужбовцям з Івано-Франківщини присвоїли звання “Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади”.
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Про це на Facebook-сторінці повідомив міський голова Андрій Найда, пише Суспільне.
Таке рішення ухвалили 23 квітня 2025 року на засіданні постійної депутатської комісії з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики Калуської міської ради.
Звання “Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади” присвоїли:
- Михайлу Бобровському — гранатометнику стрілецького відділення однієї з військових частин Сил оборони України. Військовослужбовець загинув у стрілецькому бою 16 березня 2025 року на Донеччині;
- Сергію Вербовецькому — морському піхотинцю. Боєць воював з квітня 2022 року. В червні 2024 його демобілізували через погіршення здоров’я. 28 вересня 2024 воїн помер;
- Антону Зирянову — військовослужбовцю Російського добровольчого корпусу, який добровольцем долучився до українського війська на початку повномасштабного вторгнення. Боєць на псевдо Турист воював й товаришував разом з братами Романом та Леонідом Бутусіними. Він загинув 17 лютого 2025 року на Харківщині;
- Юрію Маціборському — заступнику командира бойової машини, навіднику-оператору механізованого відділення однієї з військових частин Сил оборони України. Боєць загинув 13 грудня 2023 року під час бойового завдання у Харківській області. Понад рік його вважали зниклим безвісти;
- Роману Струку — снайперу 2 стрілецького відділення 1 стрілецького батальйону однієї з військових частин. Він став на захист країни 26 лютого 2022 року. Загинув внаслідок поранення, несумісного з життям, яке отримав 6 квітня 2023 на Луганщині;
- Івану Кудибіну — ветерану Збройних сил України. Воював із серпня 2014 року, був учасником АТО. 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, Іван Кудибін знову мобілізувався у військо. Служив у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді. У травні 2022 воїн демобілізувався за віком. Іван Кудибін помер 19 листопада 2024 року.