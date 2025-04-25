Справжня весна прийшла на вулиці Івано-Франківська ФОТОРЕПОРТАЖ

Наприкінці квітня Івано-Франківськ заквітчався сакурами, магноліями, бузком, пише Правда ІФ
Чимало містян та гостей міста фотографуються поміж чарівними деревами та квітами. Заквітчані фотозони можна зустріти по усьому місту. Найбільше заквітчаних дерев можна побачити у парку імені Тараса Шевченка.
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Цвітіння тюльпанів перед Франківським драмтеатром