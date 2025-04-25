Справжня весна прийшла на вулиці Івано-Франківська ФОТОРЕПОРТАЖ

Наприкінці квітня Івано-Франківськ заквітчався сакурами, магноліями, бузком, пише Правда ІФ

Цвітіння магнолії у парку Тараса Шевченка

Чимало містян та гостей міста фотографуються поміж чарівними деревами та квітами. Заквітчані фотозони можна зустріти по усьому місту. Найбільше заквітчаних дерев можна побачити у парку імені Тараса Шевченка.

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Цвітіння сакури у Івано-Франківську

Цвітіння бузку на площі Адама Міцкевича

Цвітіння тюльпанів перед Франківським драмтеатром