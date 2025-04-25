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Справжня весна прийшла на вулиці Івано-Франківська ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Справжня весна прийшла на вулиці Івано-Франківська ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
25/04/2025 15:00
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Наприкінці квітня Івано-Франківськ заквітчався сакурами, магноліями, бузком, пише Правда ІФ

Квітка магнолії в парку на тлі дерев
Цвітіння магнолії у парку Тараса Шевченка

Чимало містян та гостей міста фотографуються поміж чарівними деревами та квітами. Заквітчані фотозони можна зустріти по усьому місту. Найбільше заквітчаних дерев можна побачити у парку імені Тараса Шевченка.

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Рожеві квіти на тлі арки в саду.
Цвітіння сакури у Івано-Франківську
Цвітіння бузку на фоні міської будівлі.
Цвітіння бузку на площі Адама Міцкевича
Квітучі тюльпани перед культурним центром в Україні.

Цвітіння тюльпанів перед Франківським драмтеатром

Цвітіння тюльпанів перед будівлею з барельєфом.
Квітучі дерева на фоні сучасної будівлі
Пам'ятник за деревами і квітучими кущами
Івано-Франківськ, будівля з куполом біля дерев.
Квітучий бузок перед вежою на фоні неба.
Яскраві тюльпани в весняному саду
Гілка дерева на фоні блакитного неба
Білі квіти перед старовинною архітектурною будівлею
Квітуча бузок на тлі історичної будівлі
Цвіт бузку у міському парку
Пам'ятник трифігурний у парку з тюльпанами
Квітуча слива з рожевими квітами на гілці
Квітучі рожеві квіти на дереві
Червоні квіти на гілці в саду.
Квітучий парк з оригінальним дизайном клумб
Цвітіння сакури на тлі будівлі
Гілка квітучої сакури біля будівлі міста.
Квітуча гілка сакури на фоні міста
Білоцвіта черемха біля сучасної будівлі
Квітуче дерево біля вікна сучасного кафе
Вітрина LikeOptica і квітуче дерево в місті
Квітуче дерево біля старовинної будівлі в парку
Алея з квітучими деревами у весняному парку
Квітуче дерево в парку навесні
Квітуче рожеве дерево у лісі весною
Весняний сад із квітучою аркою і деревами.
Цвітіння магнолії на тлі парку та будинку.
Рожевий бутон магнолії на зеленому фоні
Рожеві квіти на зеленому фоні
Червоні квіти на кущі в саду
Квітуча вишня на тлі зелених дерев.
Цвітіння сакур у парку біля будинку.
Рожеві квіти на вітті сакури в саду
Цвітіння сакури біля водойми з містком
Весняний парк із квітучими деревами та людьми
Яскраві тюльпани у весняному саду
Весняне цвітіння дерев біля озера у парку.
Весняний ставок з квітучими деревами
Рівно посаджені декоративні дерева в саду.
Цвітна сакура уздовж міської вулиці, сонячний день.