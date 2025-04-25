 Як “едельвейси” протрималися 92 дні в облозі на Харківщині, але вийти змогли лише двоє

У грудні 2024 року воїни 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади мужньо утримували передові позиції в Дворічній, що на Харківщині.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

Всього за два дні українським військовим відрізали постачання, що призвело до їхнього повного оточення. Проте, незважаючи на складні обставини, вони продовжували стійко утримувати свої позиції протягом 92 днів. Роман з побратимом були єдиними з усієї групи, кому вдалося вийти живими. Історію Романа опублікувало Радіо Свобода.

Роман описує початок їхньої оборони. Спочатку все здавалося спокійним, але вже за кілька днів дрони та снаряди почали руйнувати будівлю, у якій вони знайшли прихисток. Так ситуація почала переростати в облогу.

“Як зазвичай, намагаються зірвати нашу логістику, прагнучи приректи нас на голод. Голод — ось їхній задум. Вони розуміють, що не здатні здолати нас ані штурмами, ані іншими засобами. Наша будівля простора, її обстрілювали з різного озброєння, але вона виявилася неймовірно міцною, справжньою фортецею. Тепер вони вирішили спробувати взяти нас змором”, — розповідає Роман.

Захисники були змушені раціонально використовувати воду та провіант, щоб вижити. В умовах безперервних обстрілів вони пристосувалися до нових реалій: вночі пересувалися в повній тиші, щоб не привертати увагу ворога.

Після численних днів запеклої боротьби, коли ситуація дедалі ускладнювалася, бійці прийняли рішення залишити свої позиції, незважаючи на великий ризик. Командування ретельно розробило для них план, щоб забезпечити безпечний переїзд в інше місце. За допомогою безпілотника було досліджено територію, щоб виявити ділянки без мін та російських позицій. У підсумку двоє бійців, Роман і його побратим, змогли успішно вирватися з оточення.