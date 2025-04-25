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Коломийські поліцейські затримали крадія, який обікрав колишнього орендодавця. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коломийські поліцейські затримали крадія, який обікрав колишнього орендодавця. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
25/04/2025 14:29
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Днями до коломийських поліцейських надійшло повідомлення від мешканця Коломийського району про те, що невідома особа проникла до будинку заявника та вчинила крадіжку.

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З помешкання зникли 2200 євро, документи, металевий сейф тощо, інформують в поліції області.

Поліцейські оперативно встановили, що до крадіжки причетний 52-річний житель Надвірної, який уже був неодноразово судимий за майнові злочини. Раніше чоловік орендував помешкання у заявника та мав ключі від будинку. Тож вільно проник до оселі, щоб вчинити кримінальне правопорушення.

Документи на плитковій підлозі, зокрема будівельний паспорт.

Поліцейські встановили місцезнаходження злочинця в Києві. І одразу ж на вокзалі фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Коломийського РВП оголосили чоловікові підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Фігуранту загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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