Коломийські поліцейські затримали крадія, який обікрав колишнього орендодавця. ФОТО

Днями до коломийських поліцейських надійшло повідомлення від мешканця Коломийського району про те, що невідома особа проникла до будинку заявника та вчинила крадіжку.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

З помешкання зникли 2200 євро, документи, металевий сейф тощо, інформують в поліції області.

Поліцейські оперативно встановили, що до крадіжки причетний 52-річний житель Надвірної, який уже був неодноразово судимий за майнові злочини. Раніше чоловік орендував помешкання у заявника та мав ключі від будинку. Тож вільно проник до оселі, щоб вчинити кримінальне правопорушення.

Поліцейські встановили місцезнаходження злочинця в Києві. І одразу ж на вокзалі фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Коломийського РВП оголосили чоловікові підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Фігуранту загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.