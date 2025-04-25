В Івано Франківську дітям полеглих воїнів вручили пам’ятні кулони “Батьківське серце” 

24 квітня в Івано-Франківську вручено пам’ятні кулони “Батьківське серце” 157 дітям воїнів, які загинули під час повномасштабного вторгнення. На кулонах викарбувано імена та прізвища батьків кожної дитини.

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Про це пише “Галка”.

Захід розпочався з хвилини мовчання та гімну. Ініціатива вручення кулонів є частиною загальнонаціонального проєкту, який символізує пам’ять про полеглих захисників у серці кожної дитини.

“Проєкт передбачав індивідуальне вшанування кожної дитини, яка втратила батька на війні. На кулоні у формі серця викарбувані ім’я та прізвище загиблого батька. Після 2022 року таких дітей стало в рази більше”, – розповіла Галина Батюк, організаторка заходу, засновниця ГО “Родини загиблих захисників та захисниць Івано-Франківська”, дружина полеглого Сергія Батюка.

Кулони отримали 157 дітей з Івано-Франківської міської територіальної громади, чиї батьки загинули в боях у 2022–2023 роках.

Проєкт “Батьківське серце” був започаткований ще до початку повномасштабного вторгнення. Ініціатором виступила військово-цивільна спілка “Бойове братерство України”. Кулони вручалися по всій країні дітям загиблих захисників під час АТО/ООС.

“Перше вручення кулонів відбулося 23 серпня 2019 року в Житомирі. Дизайн кулонів створили самі воїни. Це оберіг, який сьогодні отримали діти по всій Україні”, – зазначив Павло Жебрівський, президент “Бойового братерства України”.

Пам’ятні кулони мають слугувати нагадуванням про рідних, які загинули, захищаючи Україну, та зберегти пам’ять про них.

“Цей оберіг – згадка про найвідважнішого чоловіка, який добровільно пішов боронити країну заради наших дітей”, – поділилася Інна Белей, дружина загиблого воїна Миколи Белея, який загинув 10 жовтня 2023 року.

Серед присутніх на заході — Мар’яна Барзій, дружина загиблого військовослужбовця Василя Барзія, який загинув 9 січня 2023 року. Їхня донька Каміла також отримала пам’ятний кулон.

“Цінність вона зрозуміє, коли виросте, тому що чоловік пішов служити, коли їй було 2 роки, і вона не розуміла, що він пішов з її життя. Це їй потрібно, це пам’ять про тата. Кожна дитина цікавиться про рідного батька, і як би там не бувало – рідний батько він один, і потрібно зберігати цю пам’ять”, – ділиться Мар’яна Барзій.

Організатори зазначають, що вручення пам’ятних кулонів продовжуватиметься, щоб усі діти, які втратили батьків на війні, отримали свій символ пам’яті.