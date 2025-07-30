Сьогодні до Долини прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Тараса Судола

Сумна звістка знову прийшла до Долинської міської територіальної громади, загинув талановитий молодий хореограф Тарас Судол, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову громади Івана Диріва.

Героєві було 29 років

Сьогодні всією громадою зустрічаємо Героя, молодого, талановитого хореографа, Воїна – Тараса СУДОЛА. Він був людиною, яка вміла перенести на сцену всі кольори життя — радість, смуток, надію. Його танці були втіленням мрій, але сьогодні ми зустрічаємо не тільки митця, а й Героя, який обрав шлях захисту своєї країни, йдеться у дописі.

Жителів Долини закликають гідно зустріти траурний кортеж

Закликаю всіх мешканців гідно зустріти Тараса, адже це – найменше, що ми можемо для нього зробити. Це не просто зустріч тіла — це вшанування його пам’яті, його спадщини, яка житиме в наших серцях.