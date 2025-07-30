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Хмарне небо над зеленими деревами, літній день.
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Якою буде погода 30 липня на Івано-Франківщині

Автор: Оксана Марушкевич
30/07/2025 09:16
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Синоптики прогнозують 30 липня 2025 року по місту Івано-Франківську та області хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда.іф.

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Температура повітря

По місту: вночі 12-14, вдень 22-24°.

По області: вночі 12-17°, вдень 19-24°.

У високогір’ї Карпат: вночі 9-14°, вдень 12-17°.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6 км.