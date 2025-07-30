Якою буде погода 30 липня на Івано-Франківщині

Синоптики прогнозують 30 липня 2025 року по місту Івано-Франківську та області хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда.іф.
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Температура повітря
По місту: вночі 12-14, вдень 22-24°.
По області: вночі 12-17°, вдень 19-24°.
У високогір’ї Карпат: вночі 9-14°, вдень 12-17°.
Медико-метеорологічні умови 2-го типу.
Видимість на автошляхах 4-6 км.