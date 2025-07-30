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На Прикарпатті провели в останню путь полеглого нацгвардійця Богдана Турянського
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На Прикарпатті провели в останню путь полеглого нацгвардійця Богдана Турянського ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
30/07/2025 09:01
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У вівторок 29 липня, в Олешанській громаді Івано-Франківського району провели в останню путь полеглого бійця Національної гвардії України Богдана Турянського, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прес-центр: Типовий Тлумач

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Полеглому героєві було 23 роки

Вчора, 29 лмпня, у селі Олеша, Олешанської сільської територіальної громади, попрощалися з полеглим військовим, стрільцем-зенітником 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної Гвардії України – Богданом Турянським(2002р.н.)

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя України. Вічна пам’ять Герою!, йдеться у дописі

Світлини: Петро Пісак

Процесія людей з квітами та військовими
Вшанування військовими та громадянами у місті.
Військові розгортають український прапор на вулиці.
Військові з прапорами на вулиці
Прощання з полеглим військовим на кладовищі.
Військові прощаються з прапором України під дощем.
Люди стоять під парасолями на вулиці
Військові несуть труну під прапором України.
Церемонія на цвинтарі з українським прапором
Люди стоять в жалобі на вулиці
Церемонія похорону з військовими та прапорами України.
Люди несуть хрести і прапори в процесії.
Сім'я оплакує загиблого військового на похороні.
Військовий парад з українськими прапорами
Поминальна служба у церкві з труною під прапором.
Похорон військових у дощову погоду з прапорами.
Люди з прапорами біля могили на полі.
Квіткове оформлення труни у фургоні з гербом.
Люди під дощем на прощанні з військовим.
Люди на похороні біля хреста на кладовищі.
Люди біля хреста з дощем і парасольками.