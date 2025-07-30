На Прикарпатті провели в останню путь полеглого нацгвардійця Богдана Турянського ФОТОРЕПОРТАЖ

У вівторок 29 липня, в Олешанській громаді Івано-Франківського району провели в останню путь полеглого бійця Національної гвардії України Богдана Турянського, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прес-центр: Типовий Тлумач

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Полеглому героєві було 23 роки

Вчора, 29 лмпня, у селі Олеша, Олешанської сільської територіальної громади, попрощалися з полеглим військовим, стрільцем-зенітником 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної Гвардії України – Богданом Турянським(2002р.н.)

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя України. Вічна пам’ять Герою!, йдеться у дописі

Світлини: Петро Пісак