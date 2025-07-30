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Сьогодні Франківськ прощатиметься із полеглим героєм Олександром Кушніренком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Франківськ прощатиметься із полеглим героєм Олександром Кушніренком

Автор: Ігор Василик
30/07/2025 08:45
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На лінії фронту загинув захисник з Івано-Франківської міської територіальної громади Кушніренко Олександр.

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Полеглому захисникові було 43 роки

У середу 30 липня у місті Івано-Франківську відбудеться царемонія прощання і поховання Героя.

Повідомляє КП Міська ритуальна служба, передає Правда.іф.

Загинув військовослужбовець у п’ятницю 25 липня 2025 року.

Заходи військового поховального ритуалу по солдату Кушніренку Олександру (02.02.1982-25.07.2025)

  • 30 липня об 11.00 годині розпочнеться прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3);
  • 30 липня о 12.00 годині відбудеться чин поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с.Чукалівка.