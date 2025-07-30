Сьогодні на Рогатинщині проведуть в останню путь полеглого “едельвейса” Василя Легету

У п’ятницю 25 липня 2025-того року, поблизу населеного пункту Переїзне Донецької області внаслідок удару ворожим дроном загинув мужній захисник із Івано-Франківської області Василь Легета.
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Воїну було всього 27 років.
Повідомляє Рогатинська міська рада, передає Правда.іф.
Василь Миронович Легета народився 12 лютого 1998 року у селі Добринів на Рогатинщині. Закінчив Добринівську початкову школу. Згодом навчався у державних інтернатних закладах та Богородчанському професійному будівельному ліцеї. Більше року відважний воїн виконував обов’язки кулеметника штурмового спеціального відділення штурмового спеціального взводу штурмової спеціальної роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
У середу, 30 липня о 12.00 годині на центральній площі Рогатина громада зустріне воїна.
Опісля відбудеться чин похорону у селі Данильче.
Жителів громади просять достойно віддати останню шану полеглому.
Вічна пам’ять Герою, який віддав Україні своє життя!
Відомо, що Василя і його рідного брата мобілізували до лав ЗСУ разом, у червні 2024 року. На рік старший від Василя Мар’ян пропав безвісти у вересні того ж 2024 року.