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На українця, який незаконно переходив кордон в Карпатах, напав дикий кабан
Диван на коліщатках в темній вітальні

На українця, який незаконно переходив кордон в Карпатах, напав дикий кабан ФОТО та ВІДЕО

Автор: Ігор Василик
30/07/2025 08:18
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Пригода трапилася на передодні, на ділянці кордону між Івано-Фракнівською областю (в районі покинутого населеного пункту Буркут на території Верховинського району) та румунським повітом Марамурес, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на румунських гірських рятувальників.

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У горах врятовано громадянина України, який три дні блукав без води та провізії

Минулої доби до екстрених служб Румунії надійшло три виклики від громадян України, які опинилися в надзвичайних ситуаціях у гірській місцевості повіту Марамуреш.

Після перших двох викликів шестеро українців, які перебували в різних локаціях у горах, були успішно зорієнтовані та виведені до підніжжя гори силами рятувальників Salvamont Maramureș спільно з працівниками прикордонної поліції з населених пунктів Вишів-де-Сус та Поєніле-де-суб-Мунте.

Ледь не загинула людина

Згодом надійшов третій екстрений виклик — цього разу мова йшла про одного громадянина України, який перебував наодинці в горах протягом трьох діб, без води, їжі та в стані фізичного виснаження та медичних ускладнень.

До місця події негайно виїхала група швидкого реагування професійної гірської рятувальної служби Salvamont Maramureș, що діє під егідою Ради повіту Марамуреш, у співпраці з підрозділом прикордонної поліції ІТПФ Сігету-Мармацієй.

Рятувальна операція тривала 4 години


У результаті було знайдено 38-річного чоловіка у стані зневоднення, виснаження і легкого переохолодження. Постраждалий також мав травму лівого коліна, отриману після падіння під час бігу — чоловік злякався дикого кабана.

На підніжжі гори українця передали відповідним службам, однак він відмовився від госпіталізації та подальшої медичної допомоги.

Рятувальна операція завершилася успішно.

Рятувальник допомагає людині в спальному мішку, ліс
Група людей прогулюється пагорбами в туманну погоду.
Люди і машини в туманному полі на заході.