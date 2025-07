За минулу добу окупанти втратили майже 900 орків та 30 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 30.07.25

особового складу / personnel – близько / about 1052190 (+890) осіб / persons

танків / tanks – 11066 (+1) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23065 (+1) од

артилерійських систем / artillery systems – 30895 (+30) од

РСЗВ / MLRS – 1451 (+0) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1202 (+0) од

літаків / aircraft – 421 (+0) од

гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 48685 (+100)

крилаті ракети / cruise missiles – 3548 (+0)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 56754 (+67)

спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.