Сьогодні Калуш прощатиметься із захисником Орестом Жовнаровичем

У суботу 27 вересня, в одній з лікувальних установ Калуша, помер військовослужбовець Орест Жовнірович.
Про це повідомляє очільник міста Калуша Андрій Найда, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.
Орест був старшим солдатом, служив стрільцем-санітаром стрілецького батальйону однієї з військових частин.
Чин похорону Героя розпочнеться у середу, 01 жовтня, об 11:00 годині, від кімнати панахид Собору Святих Землі Української.
Поховають захисника української землі Ореста Жовніровича на міському кладовищі (ветеранський сектор).