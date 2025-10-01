Сьогодні Калуш прощатиметься із захисником Орестом Жовнаровичем

У суботу 27 вересня, в одній з лікувальних установ Калуша, помер військовослужбовець Орест Жовнірович.

Про це повідомляє очільник міста Калуша Андрій Найда, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.

Орест був старшим солдатом, служив стрільцем-санітаром стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Чин похорону Героя розпочнеться у середу, 01 жовтня, об 11:00 годині, від кімнати панахид Собору Святих Землі Української.

Поховають захисника української землі Ореста Жовніровича на міському кладовищі (ветеранський сектор).