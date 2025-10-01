Для боротьби із франківськими вандалами та рагулями у місті встановлять 60 додаткових камер спостереження

У місті Івано-Франківську встановлять 60 додаткових камер відеоспостереження у зв’язку зі зростанням кількості актів вандалізму у місті.

Про це інформує новинний сайт Галка із посиланням на голову Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа.

Мер анонсував встановлення 60 додаткових камер безпеки у місті.

“Питання безпеки – це номер один у військовий час особливо, і у післявоєнний час також. Бачимо, що збільшилось вандальних вчинків. Навіть вчора на Галицькій розбили зупинку. Тому є потреба, щоб багато місць були під наглядом”, – пояснив Марцінків.

За словами міського голови, технічна база для розширення системи спостереження вже є:

“Завдяки Європейському проєкту маємо досить потужний аналітичний центр, який працює, але треба зараз камери. І написали проєкт щодо оптоволокна”.

Марцінків наголосив, що безпека міста залишається пріоритетним завданням як у період воєнного стану, так і в майбутньому післявоєнному періоді. Розширення мережі відеоспостереження має допомогти оперативно реагувати на правопорушення та запобігати актам вандалізму в громадських місцях.