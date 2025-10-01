На Франківщині диких тварин імунізуватимуть проти сказу

На Прикарпатті 167 спеціальних робочих груп здійснюють пероральну імунізацію диких м’ясоїдних тварин проти сказу. За перші два дні на понад 4700 квадратних кілометрів розповсюдили понад 118 тисяч доз вакцини.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

На Прикарпатті продовжується масштабна кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Попри несприятливі погодні умови, усі 167 створених спеціальних робочих груп продовжують роботу.

На площі 9147 квадратних кілометрів заплановано розкласти 228675 доз вакцини. Спеціалісти розповсюдили 60895 доз вакцини на території площею 2435 квадратних кілометрів у перший день та 57505 доз вакцини на площі 2300,2 квадратних кілометрів у другий день.

У зв’язку із воєнним станом розповсюдження проводиться лише наземним способом на узбіччях доріг, узліссях, біля річок та сільськогосподарських угідь.

Вакцина має вигляд невеликих брикетів із запахом м’ясо-кісткового борошна, що містить капсулу із вакциною. Після її потрапляння в організм тварин у них формується імунітет до сказу щонайменше на один рік.